Il padre di Gonzalo Higuain precisa: “La Juventus lo vuole ancora e lui non ha alcuna intenzione di rescindere il contratto”

Jorge Higuain, padre di Gonzalo Higuain, ha rilasciato un’intervista a “Planeta 947” smentendo di fatto la possibilità che il “Pipita” possa lasciare la Juventus nelle prossime settimane. “E’ quasi impossibile che Higuain il prossimo anno giocherà nel River Plate e che la Juventus non lo voglia più è un’invenzione. La Juventus lo vuole ancora e lui non ha alcuna intenzione di rescindere il contratto. Penso che arriverà a scadenza e poi dopo, se sarà possibile, verrà al River o giocherà in qualsiasi altro posto”.

Anche il padre di Gonzalo Higuain, come noto, era un calciatore. Non a caso il soprannome “Pipita” deriva proprio da quello del genitore, che però era un difensore e ha trascorso quasi per intero la propria carriera in Argentina. Uno dei fratelli di Gonzalo, Federico, ha giocato invece proprio nel River Plate in passato, come il padre. Anche per questo si stava paventando l’ipotesi del trasferimento dell’attaccante bianconero in patria.