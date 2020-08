Napoli, Ciro Venerato rivela: “Cristiano Giuntoli smentisce l’addio, ha ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis”

Ciro Venerato, giornalista della Rai ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. Impossibile non commentare alcune delle indiscrezioni che sono circolate negli ultimi giorni. “Posso darvi una notizia certa sul Napoli. Cristiano Giuntoli, alla luce di alcuni articoli pubblicati da qualche quotidiano romano, smentisce fermamente un’ipotesi di addio al Napoli”.

“Cristiano Giuntoli non si sente un mero esecutore e si è sentito molto offeso da queste parole. Ha dei rapporti ottimi con Aurelio De Laurentiis che gli ha sempre dato grande spazio e grande fiducia nella scelta dei calciatori”, ha aggiunto il giornalista. Le parole di Ciro Venerato sembrerebbero mettere dunque fine a una serie di voci destabilizzanti sul futuro di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo azzurro non si muoverà da Napoli e sarà lui a gestire la pianificazione per il ritorno in Champions League.