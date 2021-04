Napoli-Crotone 4-3: dopo la rimonta calabrese Giovanni Di Lorenzo salva tutto

Il Napoli deve affrontare allo stadio Diego Armando Maradona il Crotone, ultimo in classifica, nella giornata di campionato pre-pasquale. Senza Kalidou Koulibaly e con Piotr Zielinski in panchina, Gennaro Gattuso schiera l’artiglieria pesante. Sono proprio i tre tenori del Napoli ad andare a segno nel primo tempo. Al 19′ Giovanni Di Lorenzo appoggia al centro dell’area per Lorenzo Insigne, la cui botta da fuori sblocca il risultato con una doppia deviazione. 3 minuti dopo, con un’acrobazia sul lato sinistro dell’area avversaria, è lo stesso capitano azzurro a servire Victor Osimhen per il raddoppio. Come spesso accaduto in questa stagione, gli azzurri calano di intensità e al 25′ Simy, lasciato incredibilmente da solo in area, ne approfitta per battere Alex Meret con un tiro al volo. Al 34′ Dries Mertens segna dunque il 3-1 su punizione.

Nella ripresa il Napoli rischia tantissimo. Il Crotone si riporta addirittura sul 3-3. Al 49′ è di nuovo Simy ad andare a segno per i calabresi, poi è Nikola Maksimovic a farsi beffare da Junior Walter Messias lasciato a tu per tu con Alex Meret. Gennaro Gattuso getta nella mischia anche Piotr Zielinski. Il Napoli deve inseguire di nuovo la vittoria e la trova con un gol inaspettato di Giovanni Di Lorenzo: al 73′ il terzino fa partire un mancino angolato quanto basta per oltrepassare Alex Cordaz. Finisce 4-3. Considerando il pari della Roma a Sassuolo, è un gran risultato.