Napoli-Crotone 3-1 all’intervallo: segnano i tre tenori azzurri

Il Napoli deve affrontare allo stadio Diego Armando Maradona il Crotone, ultimo in classifica, nella giornata di campionato pre-pasquale. Senza Kalidou Koulibaly e con Piotr Zielinski in panchina, Gennaro Gattuso schiera l’artiglieria pesante. Sono proprio i tre tenori del Napoli ad andare a segno nel primo tempo. Al 19′ Giovanni Di Lorenzo appoggia al centro dell’area per Lorenzo Insigne, la cui botta da fuori sblocca il risultato con una doppia deviazione. 3 minuti dopo, con un’acrobazia sul lato sinistro dell’area avversaria, è lo stesso capitano azzurro a servire Victor Osimhen per il raddoppio.

Come spesso accaduto in questa stagione, gli azzurri calano di intensità e al 25′ Simy, lasciato incredibilmente da solo in area, ne approfitta per battere Alex Meret con un tiro al volo. Al 34′ ci pensa allora Dries Mertens a rimettere in chiaro la situazione, con una punizione che ricorda molto quella che aveva aperto le marcature contro la Roma. All’intervallo il risultato è di 3-1.