TUTTOSPORT – Napoli, Nikola Maksimovic può finire all’Inter

Tuttosport apre in prima pagina con il derby della Mole tra il Torino e la Juventus: “Alle 18 Toro-Juve: chi si ferma è perduto”. “Torino “a muso duro” e Juventus “pugno duro”. In taglio alto, invece, la situazione delle milanesi: “Inter, zitti e pedalare” e “Milan, su la testa e vai”. Spazio anche al tennis e all’impresa dell’italiano Jannik Sinner: “Capolavoro Sinner: in finale a Miami!”.

Due giocatori si trovano verso la conclusione della propria esperienza all’Inter. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del giornale, Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov dovrebbero andare in scadenza di contratto con la formazione nerazzurra senza rinnovare la propria esperienza milanese. Il club avrebbe già un’idea per sostituirli, ovvero un altro svincolato come Nikola Maksimovic, ma l’operazione per il momento sarebbe congelata. Di certo il Napoli si produrrà in almeno un paio di cessioni nella prossima sessione di mercato estiva. Il serbo è tra i sacrificabili.