Napoli, Cristiano Giuntoli verso l’addio: frattura con Aurelio De Laurentiis

Una vera e propria frattura quella che sembra essersi creata tra Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, finito sul banco degli imputati. Il Corriere dello Sport e anche altri media raccontano infatti di un rapporto ormai logoro. Le scelte di Cristiano Giuntoli si sono rivelate spesso inadeguate e il Napoli ha finito con l’investire troppo a vuoto.

“Ha cominciato a vacillare, con turbolenze che si sono avvertite, pure la scrivania di Cristiano Giuntoli, messo in discussione insieme al suo staff. Tra il presidente ed il direttore sportivo le frizioni si sono trasformate in frattura e la cena di mercoledì sera, in ritiro, non ha rappresentato un riavvicinamento. Restano distante abbastanza percepibili e la volontà di De Laurentiis di rimettere in discussione il suo management”. Non è escluso che la testa di Cristiano Giuntoli salti ancora prima di quella di Gennaro Gattuso. La miccia è pronta ad accendersi.