CDS – Gennaro Gattuso si sfoga: braccio di ferro con Aurelio De Laurentiis

“Napoli, Gattuso passa e si sfoga”. Questo è il titolo d’apertura dell’edizione odierna del Corriere dello Sport all’indomani del successo azzurro contro lo Spezia. Sulla formazione e il momento di Gennaro Gattuso si sofferma anche Alessandro Barbano con un editoriale: “Quei segnali ancora ambigui”.

“La goleada allo Spezia parla più di ciò che dice: perché non prova nulla, davvero nulla, della guarigione del Napoli. Il successo testimonia che almeno la squadra è con Gattuso. Che, però, questo sia un punto di partenza è tutto da dimostrare. Le dichiarazioni del tecnico a fine partita raccontano i suoi nervi tesi e il braccio di ferro strisciante ingaggiato con De Laurentiis, chiamato nelle prossime ore a distinguere la virtù della prudenza dalla rinuncia a osare”, si legge sul giornale di oggi. Intanto, Rafa Benitez rimane alla finestra. In caso di sconfitta col Parma, Gennaro Gattuso potrebbe già fare le valigie. Niente sembra ancora risolto.

