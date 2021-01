Fernando Llorente si presenta all’Udinese: “Qui c’è l’organizzazione fantastica di un club che si prende molto cura dei giocatori”

Fernando Llorente ha tenuto la sua conferenza stampa di presentazione all’Udinese. “Abbiamo parlato di calcio e mi sono messo subito a disposizione. Ieri c’è stato il primo allenamento e mi sono subito trovato benissimo in gruppo. Ho avuto la fortuna di vivere situazioni difficili, sono quelle che ti fanno migliorare e crescere. Sono abituato ad adattarmi. Con il 3-5-2, per esempio, ho giocato anche nella Juve, l’importante è giocare con continuità. Ho avuto tempo di parlare con Deulofeu e sicuramente avremo modo di parlare ancora molto. Abbiamo già giocato assieme, è un gran giocatore che purtroppo ha avuto problemi di infortuni. Non è facile recuperare da queste situazioni ma sta lavorando durissimo”.

“Il mio goal più importante? Quello al City col Tottenham è stato importante, ma ne ho fatti parecchi anche con l’Athletic Bilbao, con la Juve… Un po’ dappertutto. Ho scelto l’Udinese per l’organizzazione fantastica di un club che si prende molto cura dei giocatori. Ho parlato anche con Pereyra che è un amico e ho conosciuto nella parentesi alla Juventus, con De Paul. Tutti mi hanno parlato molto bene dell’Udinese e mi hanno convinto. La situazione attuale della squadra non è quella che ci si augurava a inizio campionato, ma i margini di miglioramento sono molto ampi e spero di dare un contributo importante. A me il pubblico dà carica, non pressione. I tifosi mancano tanto, il calcio ha bisogno di loro. Non vediamo l’ora di tornare a una vita normale”.