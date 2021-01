Napoli atteso da un tour de force: semifinali di Coppa Italia e big match con la Juventus

Il Napoli ha superato lo Spezia nei quarti di finale di Coppa Italia disputando un ottimo primo tempo, per poi rilassarsi troppo nella ripresa. Tuttosport ha descritto la partita degli azzurri, spiegando le idee del tecnico e il momento attuale del Napoli. “Gattuso effettua dei cambi utili per il minutaggio della coppia Mertens-Osimhen e lo Spezia ne approfitta segnando due gol che rendono meno umiliante l’eliminazione dalla competizione tricolore”.

“Ora agli azzurri toccherà difendere la Coppa, vinta nella passata stagione, nel doppio confronto con l’Atalanta: prima gara mercoledì allo stadio Maradona, con il ritorno previsto una settimana dopo, il 10 febbraio, cioè tre giorni prima del big match di campionato contro la Juventus. Il tour de force per il Napoli continua e Gattuso sta cercando di portare tutto l’organico al top della condizione per fare le rotazioni che occorrono e con le quali si corre anche il rischio di prendere qualche gol”.

