Napoli, contro l’Inter si ipotizza un 4-1-4-1 per Gennaro Gattuso

Il passaggio dal noto 4-4-2 di Carlo Ancelotti al 4-3-3 tipico di Maurizio Sarri aveva creato qualche disagio ai giocatori di Gennaro Gattuso. Oltre a non stare sulle gambe erano anche sfiduciati e privi di motivazioni. Dalla gara con la Juventus il tecnico calabrese ha dunque sperimentato il 4-1-4-1, che è il modo naturale di difendere quando si gioca 4-3-3. Di conseguenza è ipotizzabile che anche contro l’Inter, sabato prossimo, il Napoli si muoverà allo stesso modo.

Nelle gare contro avversari forti, la squadra azzurra si è sempre dimostrata più compatta. La Coppa Italia è un obiettivo importante che può valere la stagione. Al San Paolo ci sarà da difendere il goal di Fabian Ruiz realizzato a San Siro nella gara d’andata ed è prevedibile un Napoli più accorto che provi ad agire in ripartenza. Gli uomini di “Ringhio” avrebbero comunque un giorno di riposo in meno rispetto all’altra finalista, in caso di passaggio del turno.