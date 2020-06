Napoli-Inter, Antonio Conte pronto a non ripetere gli errori della semifinale d’andata

in

Mancano pochi giorni, ormai, alla grande sfida fra Inter e Napoli. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha già in mente come provare a ribaltare la semifinale di Coppa Italia, dopo lo 0-1 dell’andata. La Gazzetta dello Sport ha provato a delineare quelle che saranno le scelte e le chiavi tattiche del match del San Paolo.

“Rino Gattuso ha vinto il primo round grazie al catenaccio e alle ripartenze. Non un caso: l’Inter di Conte ha sempre sofferto le squadre che hanno deciso di sfidare i nerazzurri chiudendosi. Ecco perché Brozovic al San Paolo non può restare di nuovo ingabbiato: all’andata Mertens e soprattutto Demme non l’hanno fatto respirare. Sabato il croato avrà bisogno di più aiuti (magari da Barella), la palla dovrà girare più velocemente, i lanci lunghi dovranno essere limitati al massimo”. Problema anche di motivazioni? “La vittoria epica contro il Milan, solo tre giorni prima della sfida di andata, aveva svuotato i nerazzurri. L’approccio mentale stavolta sarà completamente diverso”.