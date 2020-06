Calciomercato Napoli, José Callejon potrebbe rinnovare perché in mancanza di alternative

Aurelio De Laurentiis e Josè Callejon dovranno ancora trattare per raggiungere un accordo sul rinnovo. Il contratto dello spagnolo scadrà fra poche settimane. Si cerca un’intesa complessiva che possa comprendere anche la questione delle multe e le mensilità non pagate. Poi bisognerà capire cosa accadrà per la prossima stagione: a gennaio è arrivato Matteo Politano per circa 25 milioni di Euro, ma lo spazio per José Callejon non mancherebbe mai. Il Napoli gli ha presentato una proposta a dicembre: biennale alle stesse cifre dell’ingaggio attuale, ovvero circa 3 milioni di Euro. L’accordo non è mai arrivato perché il giocatore chiedeva un bonus alla firma.

L’agente dello spagnolo attende degli aggiornamenti, il ritorno in Spagna rappresenta una tentazione ma, complice anche l’emergenza del Coronavirus, non sono giunte proposte nettamente superiori a quella presentata dal Napoli. In teoria, a questo punto, José Callejon potrebbe rimanere a Napoli anche solo semplicemente per mancanza di alternative.