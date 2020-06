Calciomercato Napoli, si parla di Elseid Hysaj e David Ospina alla Roma in cambio di Rick Karsdorp e Federico Fazio

Il Napoli e la Roma potrebbero incrociarsi presto sul piano delle trattative. Ne è sicuro il portale calciomercato.com, secondo il quale Elseid Hysaj, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, farebbe molto comodo a Paulo Fonseca. Anche David Ospina, però, potrebbe finrie in giallorosso. Il portiere colombiano potrebbe sostituire per assurdo Pau Lopez, in caso di offerta sostanziosa per lo spagnolo.

Si tratterebbe di due plusvalenze sicure per il Napoli, visto che Elseid Hysaj è stato pagato 5 milioni nel 2015 mentre David Ospina è stato riscattato lo scorso anno per 3,5 milioni. In cambio al Napoli potrebbero finire due giocatori che a Roma non trovano spazio e che non dispiacciono a Gennaro Gattuso. Il primo nome è quello di Rick Karsdorp di ritorno dal prestito al Feyenoord, poi c’è Federico Fazio sul quale però pesa l’alto ingaggio. Occhio anche a Cengiz Under, da tempo sondato dai radar azzurri.