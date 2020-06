Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik fatica a rinnovare: attesa una risposta entro fine mese

Si registra un ennesimo passaggio a vuoto per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Arkadiusz Milik. Ormai manca poco tempo per stabilire il futuro del polacco. Cristiano Giuntoli ha posto come termine ultimo la fine del mese. Non si può rischiare di perdere anche lui a parametro zero, come potrebbe accadere con José Callejon. L’attaccante non ha risposto alle sollecitazioni e non sembra interessato a prolungare l’accordo in scadenza a giugno 2021. Pertanto, le strade sono vicine a separarsi.

L’ipotesi più probabile è che il giocatore possa finire in Premier League, dove ha diversi estimatori, meno probabile la Serie A a meno che non venga soddisfatta la richiesta di 50 milioni di Euro. Come noto già da tempo, la Juventus sarebbe interessata seriamente ad Arkadiusz Milik e potrebbe impiegare delle contropartite in un’eventuale trattativa. Tuttavia, la valutazione del calciatore è considerata comunque eccessiva. Il destino del giocatore non è mai stato così incerto.