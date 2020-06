Aurelio De Laurentiis contro Sky: niente segnale per le partite del Napoli

Aurelio De Laurentiis contro Sky. Il presidente è scatenato sul fronte dei diritti televisivi e vuole fare la guerra alla pay-tv. Il patron azzurro, insieme a Claudio Lotito, è convinto nella sua battaglia contro l’emittente satellitare in questa emergenza del Coronavirus. A suo avviso, le ingiunzioni sarebbero dovute partire appena scaduto il termine di pagamento dell’ultima rata. C’è voluta qualche settimana in più, ma, nel frattempo, la Lega si è rivolta al Tribunale. Il Giudice non ha ancora emesso il decreto e da Sky non è partito ancora nessun bonifico.

Se Sky continuerà a non pagare, il Napoli sarebbe pronto a togliere clamorosamente il segnale: le partite non andrebbero in onda. Invero, questa eventualità era già stata presa in considerazione, ma solo riferita alle ultime sei giornate del torneo, ovvero quando verrebbe pareggiata la quota già pagata da Sky. Aurelio De Laurentiis ha espresso la sua volontà, durante l’Assemblea, in un lungo intervento.