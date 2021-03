Napoli, con Dries Mertens e Victor Osimhen la media-punti sale

La Gazzetta dello Sport ha elogiato Dries Mertens per la doppietta contro la Roma in un momento in cui non è ancora al top. “Ciro è tornato e il Napoli vola. Un ruolo importante in questa rinascita ce l’ha Dries Mertens. E non parliamo solo di gol. Perché la sua presenza nello spogliatoio è importante, a volte servono le parole e gli atteggiamenti giusti, prima ancora delle prestazioni. Per trovare la coesione di un gruppo”.

“Chissà cosa sarebbe successo se in dicembre a San Siro contro l’Inter, Mertens non si fosse infortunato. Con i se e i ma non si va da nessuna parte. Ma c’è un dato statistico che fa riflettere: quando il Napoli ha avuto in campo anche solo uno fra Mertens e Osimhen (vale a dire i terminali di gioco del progetto Gattuso) ha conquistato 24 punti in 10 partite”. Vietato sbagliare da qui in avanti: troppi i punti persi negli ultimi mesi.