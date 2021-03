Mario Sconcerti sottolinea: “Gennaro Gattuso è già stato esonerato tempo fa dalla gente e dalla società”

Il giornalista Mario Sconcerti ha commentato la giornata di campionato ai microfoni di Tmw Radio, parlando ovviamente anche di Roma-Napoli. “A me Fonseca piace. In questo momento la Roma è in difficoltà, ci sono problemi di condizione generale. E’ scomparso Pedro, ma anche Dzeko, oltre a vari infortuni. La Roma è l’unica rimasta in Europa, non si può cambiare di nuovo parere. Se si pensa che la squadra sia più forte di quanto dica la classifica si deve mandare via a fine stagione, ma per me non è così. E’ brillata più di quanto potesse fare. Il ko di Parma pesa di più”.

“Gattuso è già stato esonerato tempo fa dalla gente e dalla società. Non so perché sia ancora lì e non so perché lo faccia, se non per se stesso. Il Napoli è una gran bella squadra, ha avuto i suoi centravanti fuori per mesi. Tornato Mertens a buoni livelli, il Napoli ha ripreso a camminare. Ci voleva poi chi mettesse ordine in mezzo al campo e lo ha fatto Demme”.