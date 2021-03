CDS – Niente rigori in Roma-Napoli: arbitraggio corretto

Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport dedica il titolo centrale, in prima pagina, alla vittoria del Napoli contro la Roma: “Mertens esalta un super Napoli. Decisiva la doppietta del belga nel primo tempo. Zona Chamnpions a un passo. Per i giallorossi ennesimo ko negli scontri diretti”. In alto spazio all’incredibile sconfitta casalinga della Juventus contro il Benevento: “Juve, è una resa”. I bianconeri sono praticamente fuori dalla corsa allo scudetto.

“Karsdorp-Zielinski-Villar, niente rigori”, si legge sul giornale. Nessun errore per l’arbitro, che fischia tanto e ammonisce anche di più, ma sceglie bene negli episodi chiave. Nel primo tempo Lorenzo Insigne prova un pallonetto su Rick Karsdorp, che sfiora con il gomito destro: braccio attaccato al corpo e movimento congruo, nessuna infrazione. Poi Piotr Zielinski entra in area, Gianluca Mancini lo affronta stando fermo: contatto leggero e non da rigore. Poi lo slalom di Gonzalo Villar in area partenopea: si tocca con Kalidou Koulibaly, ma niente rigore.