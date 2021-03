Napoli, Ciro Venerato sottolinea: “Non c’è nessun ultimatum e l’allenatore non sarà esonerato”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per descrivere la posizione di Gennaro Gattuso, tutt’altro che idilliaca di questi tempi. “A fine gennaio era pronto il rinnovo di Gattuso, poi De Laurentiis ci ha ripensato e questo ci fa capire che il futuro è segnato. Non c’è però nessun ultimatum e l’allenatore non sarà esonerato”.

“Si è registrata l’ira funesta del patron dopo Verona e alcuni contatti con Benitez, Allegri – ma non per tesserarlo – e Ramadani per Sarri, muovendosi in prima persona. E quest’ultimo sarebbe un’opzione. Se De Laurentiis oggi chiamasse Sarri per un appuntamento Maurizio lo accetterebbe volentieri, non c’è alcuna preclusione. Ma Sarri sogna la Premier e pensa che Tottenham e Arsenal a giugno possano avere la panchina libera”, ha aggiunto il giornalista. Gennaro Gattuso non sembra avere futuro a Napoli, dunque. Tra l’altro, Aurelio De Laurentiis l’avrebbe rimproverato per il continuo impiego di giocatori in scadenza come Mario Rui e Nikola Maksimovic.