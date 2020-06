Napoli, Ciro Venerato rivela: “Dopo SPAL-Napoli del primo anno di Carlo Ancelotti ci fu un colloquio con Gian Piero Gasperini”

in

Il giornalista della RAI ed esperto di calciomercato Ciro Venerato ha parlato del Napoli nel corso della trasmissione Goal Show, trasmissione in onda su Tv Luna. “Le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport? Ha detto una cosa gravissima su Carlo Ancelotti. Ha affermato non solo che ha sbagliato a prendere il coach di Reggiolo, ma che avrebbe dovuto mandarlo via già dopo il primo anno dell’ex allenatore del Milan al Napoli”.

“Dopo SPAL-Napoli del primo anno di Carlo Ancelotti ci fu un colloquio di De Laurentiis con Gian Piero Gasperini. Per ben due volte il tecnico dell’Atalanta fu vicino ai partenopei. Accadde anche dopo una gara dei partenopei contro la Juventus, quando c’era Mazzarri. De Laurentiis, tuttavia, non se la sentì di esonerare Carlo Ancelotti e così l’ex coach del Milan restò alla guida dei campani”, ha aggiunto Ciro Venerato. Un retroscena che finora non era stato reso noto.