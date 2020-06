Luciano Moggi è sicuro: “La Juventus attacca e il Napoli va di contropiede: questa sarà la tattica di Gennaro Gattuso”

Luciano Moggi, ex direttore generale di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Contro la Juventus, il Napoli potrà avere un’arma davvero letale, e mi riferiscono al contropiede con due velocisti come Dries Mertens e Lorenzo Insigne”.

“La Juventus attacca e il Napoli va di contropiede: questa sarà la tattica di Gennaro Gattuso per tutto il campionato e tutte le partite in cui allenerà il Napoli. Sarà comunque una battaglia incerta in una sfida singola che potrà essere determinata da tanti fattori. Insisterei su Ronaldo centravanti? Scordatevi la partita vista col Milan. Molto tranquillamente vi dico che la difesa e il centrocampo della Juve non sono delle eccellenze e quindi il contropiede del Napoli potrebbe lasciare il segno. Gattuso darà il suo ‘animus pugnandi’ e farà sudare la Juve che, per quanto favorita, dovrà dimostrare cosa sa fare. Politano o Callejon? Lo spagnolo mi sembra più adatto al tipo di gioco che deve fare il Napoli”.