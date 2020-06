Maurizio Pistocchi bacchetta Aurelio De Laurentiis: “La polemica sui soldi di Maurizio Sarri è sbagliata”

Maurizio Pistocchi ha parlato del Napoli ai microfoni di Radio Amore Campania nel corso della trasmissione “I Tirapietre”. “La finale è la dimostrazione che il Napoli è stata la rivale più degna della Juventus negli ultimi anni. Anche se i punti di distacco sono 24 in campionato, un’enormità. Doveri è un arbitro che non mi entusiasma. Un arbitro autoritario senza essere autorevole. Quest’anno, però, devo dire che ha fatto una discreta stagione: credo sia un premio che gli viene dato per la buona annata. Rocchi è l’arbitro migliore tra gli italiani, il che è tutto dire. Di Rocchi non sono mai stato entusiasta e non lo sarò mai. Non mi ha mai convinto, ci sono della partite nella storia disastrosa”.

“Se De Laurentiis ha dimostrato di essere vicino al suo allenatore? De Laurentiis un giorno è vicino e un giorno può essere lontano, lontanissimo. Ha detto che voleva cacciare Ancelotti alla fine dell’anno scorso. Perde sempre l’occasione per avere un minimo di classe in più. Mi duole doverlo dire. Anche la polemica sui soldi di Sarri è sbagliata. Un professionista ha tutto il diritto di essere pagato per quello che vale. Lo diceva anche Arrigo Sacchi. Se vali ti devi far pagare per quello che vali. Che tipo di partita mi aspetto mercoledì? A livello fisico sarà un grande interrogativo e il recupero. Gattuso farà la partita di San Siro contro l’Inter in finale. Grande equilibrio con giocatori più rappresentativi e più preparati. Il Napoli ha rinunciato a giocare contro l’Inter e con la Juve non lo deve fare: linea alta e conquistare palla subito”.