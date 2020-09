Napoli, Ciccio Graziani è sicuro: “Dries Mertens è un titolarissimo, ma in questo momento gli allenatori fanno turnover”

Ciccio Graziani è tornato a parlare dell’attualità del campionato ai microfoni di Radio Sportiva. L’ex attaccante ha detto la sua anche sul Napoli, che ha iniziato per la prima volta il campionato con Gennaro Gattuso. “Napoli? Allan in azzurro era arrivato al capolinea non dal punto di vista tecnico, ma di immagine. Mertens è un titolarissimo, ma in questo momento gli allenatori fanno turnover e contro il Genoa giocherà Osimhen, poi magari con la Juve rientrerà Mertens”.

Ciccio Graziani si è espresso anche sulle altre squadre. “Spero che quest’anno non ci sia l’equivoco Dybala-Morata e che Pirlo abbia più coraggio di Sarri e faccia giocare contemporaneamente Ronaldo, Dybala e Morata. Mi auguro che la Roma faccia ancora qualcosa in entrata perché così la squadra non è competitiva. L’Inter non può dire che l’obiettivo è arrivare fra le prime quattro, sono bugiardi: l’obiettivo è vincere, anche Conte è ossessionato dalla vittoria”.

