Il dubbio di Marco Bucciantini: “Con Matias Vecino al posto di Piotr Zielinski non so quanto il Napoli ne guadagni”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato della rosa del Napoli e dei possibili dualismi per gli azzurri. “Mertens o Osimhen? Con le 5 sostituzioni tutti avranno modo di giocare, ma lasciatemi dire che chi sa giocare a calcio non è mai incompatibile. Avere dubbi del genere vuol dire essere una grande squadra perché le piccole non possono permettersi di scegliere tra 2 attaccanti così forti. Veretout mediano? Lo vedo più offensivo: ha fatto le migliori stagioni quando poteva andare avanti e quindi ciò che nel Napoli fa Fabian Ruiz”.

“Come interno del campo, non ce lo vedo. Vecino è sì un buon giocatore, ma poi chi mette in panchina Gattuso? Il Napoli può comprarlo per avere un centrocampista in più, ma se poi bisogna metterlo in campo al posto di Zielinski non so quanto ne guadagni. La Juve resta favorita ma non ha più margine nei confronti dell’Inter, dell’Atalanta, del Napoli e del Milan. Vedo margini ridotti, poi il campionato lo vince la squadra che riesce a portare punti nei periodi in cui non gira”.

