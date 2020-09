Calciomercato Napoli, problemi per Arkadiusz Milik: se il Tottenham non vende, non può prenderlo

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato del mercato azzurro ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione di Arkadiusz Milik. “Quando non sarà più tesserato del Napoli e De Laurentiis potrà parlarne liberamente usciranno fuochi d’artificio. La scorsa primavera il patron gli ha offerto un rinnovo da quattro milioni e mezzo annui. Ma il numero uno del Napoli aveva intuito che si era promesso alla Juventus, la sua Juventus. Si è messo la maglia della Vecchia Signora addosso. L’altro motivo è il discorso con la Roma che ha fatto andare su tutte le furie il patron”.

“Il giocatore non ha voluto fare a meno delle mensilità e sulla questione multe, per cui è saltata la trattativa. Ad oggi avendo parlato sia con il club che con l’entourage, stanno provando a piazzare Milik a destra e manca, ma non ci stanno riuscendo. Il Tottenham ha fatto sapere che se non parte un attaccante, Mourinho non può prenderlo. Difficilmente ad oggi gli inglesi ragionano al prestito con obbligo di riscatto con il giocatore che dovrebbe prolungare con il Napoli”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Genoa. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.