Bruno Gentili rivela: “Maurizio Sarri alla Roma qualora Allegri non dovesse accettare la destinazione”

Bruno Gentili, giornalista della Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Il Napoli di Gennaro Gattuso è super competitivo anche a grandi livelli, sono convinto di quello che dico. L’attacco della squadra azzurra è molto competitivo, non dimentichiamo che oltre a Mertens e Osimhen, è arrivato anche Andrea Petagna. Altro attaccante giovane e di grande livello che potrà dare una grossa mano alla compagine partenopea”.

“Il Napoli è forte, e per me è anche migliorato sotto tutti i punti di vista. Bisognerà vedere con qualche altro innesto, può arrivare il difensore Sokratis dall’Inghilterra in difesa, che Gattuso conosce molto bene. Il mercato non è ancora finito, possibile che la società aggiunga qualche altro innesto molto importante alla squadra azzurra in vista della prossima stagione. Sarri? Gira una voce sull’ex Juventus. Nelle ultime si parla della Roma, qualora Allegri non dovesse accettare la destinazione per l’eventuale dopo Paulo Fonseca in giallorosso”.

