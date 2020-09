CDS – La Roma allontana le voci su Massimiliano Allegri

La prima pagina del Corriere dello Sport si apre con la seconda giornata di campionato di Serie A che sta per entrare nel vivo. La sfida si accende con i debutti di Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi e Antonio Conte. “Entrano gli anti-Pirlo”. Chiaro il riferimento alla lotta scudetto con la Juventus che parte con i favori del pronostico e con le inseguitrici Atalanta, Lazio e Inter pronte a darsi battaglia per il tricolore fino all’ultima giornata.

Spazio anche alla Serie B in cui il Monza di Silvio Berlusconi ha pareggiato contro la Spal (0-0). C’è attesa all’Arechi di Salerno dove arriverà la Reggina. Tornando alla Serie A, focus sulla partita più importante del turno tra Roma e Juventus. Dopo la sconfitta a tavolino contro l’Hellas Verona per l’errore commesso su Amadou Diawara (non era in lista), i giallorossi proveranno a riscattarsi. Intanto Paulo Fonseca, tecnico dei capitolini, è stato confermato dalla dirigenza: aspettando il risultato del campo, dunque, c’è già un vincitore. Guido Fienga ha allontanato Massimiliano Allegri e Fabio Paratici.

