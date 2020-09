TUTTOSPORT – Antonio Conte per lo scudetto: è caccia alla Juventus di Andrea Pirlo

Sulla prima pagina del quotidiano Tuttosport si parla oggi dell’approdo di Alvaro Morata alla Juventus. Il calciatore spagnolo ha dichiarato: “Juve squadra dei sogni. Cristiano Ronaldo è felice che io sia tornato qui. Pirlo è super”. Non mancano le critiche, però. I tifosi non vedono in lui il bomber che serviva alla “Vecchia Signora”. Intanto, in relazione al caso dell’esame sostenuto da Luis Suarez per avere il passaporto italiano, c’è una svolta: il magistrato ha sospeso infatti l’indagine per la violazione del segreto istruttorio.

Spazio anche all’Inter e al patto scudetto: la squadra di Antonio Conte, che non è scesa in campo per la prima giornata contro il Benevento (partita che sarà recuperata il 30 settembre), farà il suo debutto alle 20:45 contro la Fiorentina. Le parole dell’amministratore delegato Beppe Marotta: “Uniti per vincere”. Per il Torino, invece, incubo Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta che rievoca vecchi ricordi: a gennaio finì 0-7. Le due squadre in campo alle 15:00.

