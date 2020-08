Napoli, Carlo Alvino sottolinea: “Il tifoso è imprescindibile, deve passare come concetto”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul ritiro partenopeo nel corso della trasmissione Radio Goal. “Il tifoso è imprescindibile, deve passare come concetto. Non vorrei che il tifoso diventasse sempre meno imprescindibile. Mi fa piacere che De Laurentiis l’abbia detto in maniera chiara. Ascoltando i suggerimenti del Cts, lasciando lavorare la politica, che deve scendere in campo e assumersi responsabilità, il calcio deve vivere di tifosi. Il Napoli è un modello, un punto di riferimento per tutto il sistema calcistico italiano, se le cose si vogliono fare allora si possono fare. C’è un protocollo rigido che viene applicato”.

Ci sono molti dubbi sull’inizio della prossima stagione. Di conseguenza, i supporters temono di non poter ancora tornare allo stadio. Si sta parlando della possibilità di occupare il 30% degli impianti, ma la situazione legata al Coronavirus non lascia presagire nulla di buono.