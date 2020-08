Calciomercato Napoli, Edinson Cavani rifiuta la Juventus per rispetto dei tifosi azzurri

Edinson Cavani non è ancora certo del proprio futuro. Dopo il no al Benfica, negli scorsi giorni ha rifiutato un’altra squadra. A dare questa indiscrezione di mercato è stato il giornalista ed esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio, ai microfoni della tv satellitare: “C’è stato tentativo della Juventus per Cavani qualche settimana fa. Ma ci risulta che il Matador non ha voluto prendere in considerazione questa ipotesi per il suo trascorso al Napoli e per il fatto che la sua famiglia in particolare i suoi figi vivono a Napoli. L’attaccante uruguayano non se la sente di tradire i tifosi del Napoli andando alla Juve“.

I supporters azzurri si stanno già felicitando sui social per questa notizia. Tra di loro c’era anche chi sognava per l’ennesima volta un ritorno dell’uruguayano nella città del Vesuvio. Al momento, però, il rebus è ancora da decifrare: la nuova stagione è alle porte, ma dove giocherà Edinson Cavani?