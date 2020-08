CDS – “Nazionale con l’incubo quarantena”: slittate le convocazioni

“Conte-Inter per forza”. Così titola in apertura questa mattina il Corriere dello Sport. Si è chiuso il caso più bollente dell’estate, confermati anche i dirigenti. “Contratto troppo pesante. Zhang accetta la resa del tecnico”. Tre ore di vertice in villa a Varese per il chiarimento, poi il comunicato del club: “Incontro positivo, strategia condivisa”. “Nazionale con l’incubo quarantena”, si legge di spalla. Il ct Roberto Mancini aspetta la lista dei giocatori in isolamento: slittate le convocazioni. A Coverciano attesi 35/40 azzurri, ma Jorginho è in quarantena fino al 31 agosto e Sandro Tonali uscirà ne sarà appena uscito.

“Dybala incedibile, Higuain ha chiuso”, si legge in taglio basso, in riferimento alle prime parole da allenatore bianconero di Andrea Pirlo. “I campioni possono sempre giocare insieme, però in campo serve sacrificio”. “Napoli non ti svendo” è invece il titolo dedicato agli azzurri. Aurelio De Laurentiis parla di tutto: sistema calcio, mercato, arbitri, obiettivi. “Ci sono gli avvoltoi, ma non faccio saldi. Koulibaly? Chiedete a City, United o PSG: spendono certe cifre…”.