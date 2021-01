Napoli, Carlo Alvino è sicuro: “Ad oggi Gennaro Gattuso non è in discussione”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è pronunciato su Twitter circa le voci che riguardano il futuro Gennaro Gattuso e di Cristiano Giuntoli. “Il calcio è oggi. Non conta il nome e quello che hai fatto. Conta il presente. Ad oggi Gattuso non è in discussione. Sarà banale, però, ma un allenatore è sempre in discussione. Come sempre in discussione è un direttore sportivo. Questo è il calcio. ADL (il suo è un silenzio che fa rumore) non può non essere arrabbiato per quanto sta accadendo ma è lucido, sa che l’obiettivo dichiarato di stagione, nonostante tutto, è a portata di mano ed assolutamente raggiungibile con questo allenatore e non con altri”.

“Di Harry Potter in giro non ce ne sono. Il presidente però ora si aspetta il passaggio del turno in Coppa Italia, le vittorie con Parma e Genoa in campionato ed un atteggiamento diverso da parte della squadra. Insomma bisogna vincere ed anche convincere. Solo vincere forse non basterà. Anche perché la storia recente ci ricorda di esoneri eccellenti anche dopo eclatanti vittorie”.