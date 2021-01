Napoli, altro che esonero! A giorni Gennaro Gattuso dovrebbe firmare il rinnovo

Gennaro Gattuso dovrebbe firmare comunque il rinnovo con il Napoli, nonostante le pesanti polemiche seguite alla sconfitta in casa dell’Hellas Verona. Già in questa settimana dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Non risultano dunque colpi di scena o ripensamenti circa il futuro dell’allenatore calabrese: rimarrebbe solo da attendere la firma. L’accordo formale c’è, è siglato, definito. Ma dopo due insuccessi di fila nella Supercoppa Italiana e nel campionato il rinnovo non rappresenterà una priorità, per questo si penserà prima a risolvere gli altri problemi. D’altro canto, il mercato invernale è ancora aperto.

Non si hanno riscontri concreti sull’esonero. Da una settimana in Filmauro c’è pronto il contratto di Gennaro Gattuso. Si sta discutendo solo di alcuni piccoli cavilli. Aurelio De Laurentiis è molto amareggiato, ma è anche molto ottimista perché il Napoli è nel gruppone all’inseguimento del Milan ed è ancora in corsa per tutte le competizioni. Come se non bastasse, c’è una partita da recuperare con la Juventus.