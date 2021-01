CDS – Napoli, Gennaro Gattuso in confusione: si pensa al ritorno di Rafa Benitez

Nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la panchina di Gennaro Gattuso che potrebbe essere a rischio, dopo la sconfitta di ieri del Napoli a Verona: “Gattuso a rischio, idea Benitez. L’ira di De Laurentiis: studia il cambio”. A centro pagina spazio alla vittoria della Lazio contro il Sassuolo: “Lazio, Immobile mette la quarta”.

“Ciò che turba, e risulta indigeribile, è la confusione di Gattuso, che dimostra di non avere alcuna chiara idea di ciò che accade attorno al suo Napoli. Tanto da arrivare a sostenere, in conferenza stampa, che la ragione del crollo di Verona sta nel secondo tempo, mentre si dice soddisfatto del primo. I casi sono due. O ha visto un’altra partita, oppure le sue ambizioni sono di una modestia incompatibile per una squadra di vertice. E questo ci pare, da tempo, il punto dell’intera questione”, si legge in merito al Napoli.