GAZZETTA – Napoli, i silenzi di Aurelio De Laurentiis non presagiscono niente di buono

Il titolo d’apertura della prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi è: “Cattivissimo derby”. Il faccia a faccia di domani tra Inter e Milan vale più di una Coppa Italia e Zlatan Ibrahimovic vuole accanto Mario Mandzukic per fare ancora più paura. Antonio Conte ricarica Romelu Lukaku per mandare Stefano Pioli in tilt. “Maghetto McKennie riaccende la Signora e mima Harry Potter”: Andrea Pirlo rivoluziona il centrocampo e ora la vetta per i bianconeri dista -7. “Non tornerà ad arbitrare i nerazzurri”: la punizione inflitta al direttore di gara Fabio Maresca dopo lo scontro di Udine. “Di Francesco affonda ma non rinnova”: Cagliari sconfitto per 1-0 ieri dal Genoa.

“Gattuso che succede?”: crollo a Verona per 3-1 da parte dei partenopei. “Il Napoli non riesce a portare su un pallone di squadra, solo sporadiche e velleitarie iniziative personali che solidificano le certezze difensive del Verona. Che nella ripresa potrebbe anche far a meno del portiere, visto che Lozano e compagni non riescono più a inquadrare la porta. L’autocritica di Gattuso non basta però a far chiarezza e i silenzi di ADL non presagiscono niente di buono”.