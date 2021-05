Napoli-Cagliari 1-1: un sontuoso Alex Meret viene beffato proprio nel finale

Il Napoli si ritrova allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Cagliari, in piena lotta per la salvezza. Victor Osimhen sblocca il risultato con una bella giocata al 13′. Diego Demme recupera palla sulla trequarti e serve Lorenzo Insigne che pesca il centravanti in area, ma dopo aver resistito a Diego Godin diventa quasi una formalità superare Alessio Cragno col mancino. Al 28′ il Cagliari ha una ghiotta occasione per pareggiare, ma il tiro di Gabriele Zappa si stampa sul palo ad Alex Meret battuto. Due minuti più tardi, invece, Hirving Lozano sfiora il 2-0 con un bel colpo di testa. Il Napoli non crea più pericoli nel primo tempo. La punizione sarda al minuto 39 si infrange sul muro azzurro e Alex Meret si supera con un doppio intervento su Leonardo Pavoletti e Nahitan Nandez al 44′.

A inizio ripresa è Piotr Zielinski a cercare il raddoppio, ma Alessio Cragno si oppone degnamente poco prima della traversa colpita da Diego Demme. Al 53′, però, viene annullato un gol a Victor Osimhen per un presunto tocco da dietro ai danni di Diego Godin, che l’arbitro non intende rivedere al VAR. In seguito a uno scontro con Luca Ceppitelli al 74′, sia il nigeriano sia il difensore rossoblù sono costretti a lasciare il terreno di gioco con una vistosa fasciatura alla testa. A difendere l’1-0 all’88’ ci pensa ancora Alex Meret con un intervento fondamentale su Leonardo Pavoletti, da distanza ravvicinatissima. Al 94′, però, la brutta sorpresa: Nahitan Nandez sfugge alla presa di Elseid Hysaj e da pochi passi firma l’1-1. Non c’è tempo per rimediare. Al 96′ il Napoli ingoia così il boccone amaro e ora rischia di perdere il posto in Champions.