Pagelle Napoli-Cagliari, voti Sportmediaset e commento: Diego Demme “fa quasi sempre la cosa giusta”

Il Napoli ha pareggiato per 1-1 contro il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona, proprio nei minuti finali. In gol Victor Osimhen e Nahitan Nandez. La scalata degli azzurri verso la Champions ha subito così una frenata pericolosissima. Adesso molto dipenderà dal risultato della Juventus a Udine. Ecco le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Insigne 6,5 – La sua ispirazione è evidente fin dai primi minuti con una bella galoppata sulla sinistra che Zappa e Ceppitelli non riescono a neutralizzare, poi con la giocata magistrale che porta al gol di Osimhen che sblocca il risultato. Cala alla distanza cercando un po’ troppo la soluzione personalle.

Osimhen 7 – I dubbi di qualche mese fa stanno sparendo in maniera sempre più convinta. La sua non è solo presenza fisica, ma anche eccellenza tecnica come dimostra il giochino che porta il gol dell’1-0. Deve arrendersi a una botta in testa dopo uno scontro con Ceppitelli.

Meret 7 – Chiude il primo tempo con un doppio intervento di pregio assoluto su Pavoletti e Nandez, dimostrandosi portiere di grande affidabilità e meritevole di attenzione. Poi la paratissima su Pavoletti poco prima dello scadere. Solo un errore grave di Hysaj lo costringe a raccogliere il pallone in fondo alla rete.

Di Lorenzo 6,5 – Dopo una complicata parte centrale della stagione, sta tornando a dare quel contributo di forza e dinamismo sulla fascia destra che è sempre stato la sua caratteristica principale.

Demme 6,5 – Quantità e qualità, tiene benissimo la posizione in mezzo al campo e fa quasi sempre la cosa giusta.

Hysaj 4 – Una prestazione incolore che si conclude con un evidente errore che regala il pareggio al Cagliari.