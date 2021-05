Napoli-Cagliari 1-0 all’intervallo: Victor Osimhen la sblocca su assist di Lorenzo Insigne

Il Napoli si ritrova allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Cagliari, in piena lotta per la salvezza. Gennaro Gattuso promuove ancora Victor Osimhen e punta su Hirving Lozano da titolare. Proprio il nigeriano sblocca il risultato con una gran giocata al 13′. Diego Demme recupera palla sulla trequarti e serve Lorenzo Insigne, che pesca il centravanti in area. Dopo aver resistito a Diego Godin diventa quasi una formalità superare Alessio Cragno col mancino. Al 28′ il Cagliari ha una ghiotta occasione per pareggiare, ma il tiro di Gabriele Zappa si stampa sul palo ad Alex Meret battuto. Due minuti più tardi, invece, Hirving Lozano sfiora il 2-0 con un bel colpo di testa.

Il Napoli non crea più pericoli nel primo tempo. La punizione sarda al minuto 39 si infrange sul muro azzurro e Alex Meret si supera con un doppio intervento su Leonardo Pavoletti e Nahitan Nandez al 44′. All’intervallo il risultato è dunque di 1-0 a favore dei padroni di casa.