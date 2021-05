Enrico Fedele su Victor Osimhen: “Se avesse giocato titolare sempre tanti calciatori offensivi del Napoli non avrebbero segnato allo stesso modo”

Enrico Fedele, ex dirigente del Parma e procuratore dei fratelli Paolo Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Canale Otto. “Victor Osimhen è stato fuori a lungo? Sapete come la penso e ribadisco il concetto: per me è stato un bene. Se il nigeriano avesse giocato titolare sempre tanti calciatori offensivi del Napoli non avrebbero segnato allo stesso modo. Penso ai vari Lozano, Insigne e Politano”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Sappiamo tutti quali sono le caratteristiche dell’ex calciatore del Lille. Deve migliorare tanto sotto il profilo tecnico, diventa invece devastante quando ha la possibilità di giocare a campo aperto, quando ha degli spazi. Lui sfrutta la sua grande velocità, ma fa invece certamente più fatica quando le squadre avversarie si chiudono. Queste sono le caratteristiche del centravanti”, ha aggiunto Enrico Fedele. Effettivamente, gli esterni del Napoli hanno prodotto un nutrito numero di gol in questa stagione, secondo solo al dato del Liverpool.