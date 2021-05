Anche Matteo Politano si vaccinerà: c’è una chance per l’Europeo

Come anticipato nelle ultime ore, nella giornata di lunedì all’Humanitas di Milano e allo Spallanzani di Roma 35 giocatori italiani indicati da Roberto Mancini dovranno sottoporsi al vaccino per il Coronavirus. Da questo gruppo saranno scremati i 26 che giocheranno per l’Europeo e che si immunizzeranno in vista della grande competizione che inizierà l’11 giugno. Del Napoli, oltre che Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne, ormai elementi fissi delle convocazioni, ci sarà anche Matteo Politano allo Spallanzani.

Ai 35 calciatori sarà somministrato il vaccino Moderna che consentirà di fare la seconda dose nell’arco di 20 giorni, quindi in tempo per la rassegna calcistica continentale. La presenza di Matteo Politano è sicuramente un segnale importante e una conferma: il ct sta pensando anche a lui per la spedizione europea, nonostante non lo convochi da tempo. L’esterno di proprietà del Napoli si sta giocando uno degli ultimi posti con Federico Bernardeschi e Stephan El Shaarawy.