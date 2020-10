Napoli, buone notizie sull’infortunio di Lorenzo Insigne: lieve contrattura alla coscia sinistra

Sospiro di sollievo non indifferente per Lorenzo Insigne. Alla fine non c’è nulla di grave per il capitano del Napoli: le sensazioni positive delle ultime ore avevano ragion d’essere. Dopo circa 20 minuti della sfida con il Real Sociedad di ieri sera, l’attaccante è stato costretto a lasciare in anticipo il campo. Tutto a causa di un problema alla gamba sinistra. La stessa che aveva subito la lesione del bicipite femorale a fine settembre contro il Genoa, costringendo il ragazzo a saltare la sosta delle nazionali.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Nella giornata odierna Lorenzo Insigne ha sostenuto tutti gli esami strumentali del caso, dai quali sono arrivate buone notizie per Gennaro Gattuso. “Lorenzo Insigne si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lieve contrattura alla coscia sinistra. La sua situazione verrà valutata di giorno in giorno”, recita il report medico pubblicato sul sito ufficiale del Napoli. Presto il numero 24 tornerà in campo a deliziare il San Paolo con i suoi goal.