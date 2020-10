Calciomercato Napoli, parla l’ad del Sassuolo: “Se Jeremie Boga sarà in vendita, gli azzurri saranno avvisati”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto in queste ore l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, che ha parlato anche del Napoli e di Jeremie Boga, spesso accostato agli azzurri. “Sono molto felice del risultato del Napoli in Europa: credo che tutti noi dirigenti, quando una squadra italiana porta un risultato positivo, dobbiamo essere felici. Il Napoli è una grande squadra, ha una rosa di giocatori molto validi, la squadra è costruita molto valida. Ieri ha segnato un giocatore che militava da noi, Politano: altro motivo per essere contenti per il risultato di ieri. Boga? Trattenerlo non è stato facile, oltre al Napoli c’erano altre società. Noi volevamo trattenere anche altri giocatori come Locatelli. Il Napoli ha fatto per prima la richiesta”.

“Con De Laurentiis abbiamo un ottimo rapporto, gli è stato detto con grande trasparenza che il ragazzo non era in vendita ma anche che il Napoli sarebbe stato avvisato per prima qualora la volontà fosse emersa. Però non è stato così. A cosa possono aspirare Sassuolo e Napoli? Noi facciamo un percorso di crescita. (…) Gli azzurri sono ambiziosi, stanno costruendo qualcosa di importante quindi penso che sia giusto che ambisca a traguardi di valore, deve lottare per lo Scudetto. Boga lo stiamo recuperando, ha giocato domenica per una piccola parte di gara ma ha saltato un po’ tutta la preparazione a causa del COVID-19”.