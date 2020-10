Napoli camaleontico: la quinta vittoria in 6 partite arriva in maniera diversa

Il Napoli cambia sembianze in una delle partite più importanti dell’avvio di stagione e va a vincere in casa della capolista della Liga. La Gazzetta dello Sport ha dedicato uno spazio interessante agli uomini di Gennaro Gattuso, che non vogliono mollare un centimetro neanche in Europa League: “La quinta vittoria in 6 gare stagionali arriva in maniera ancora diversa rispetto alle precedenti”.

“Baricentro basso, attenzione a non lasciare spazio a David Silva e alla batteria di trequartisti della Real Sociedad e in quelle poche occasioni concesse a una squadra che sinora solo contro il Valencia era rimasta a secco di gol, ecco spuntare il gigante Koulibaly – recuperato alla causa – o il gatto Ospina il cui balzo su conclusione ravvicinata di Portu è prodigioso. Applausi a Gattuso che ancora una volta legge bene la gara e la vince con un pizzico di fortuna, con un gran sinistro di Politano, unico tiro azzurro nello specchio, che trova la deviazione di Sagnan”.