Napoli-Barcellona, probabili formazioni Sportmediaset: confermato David Ospina

La redazione di Sportmediaset ha provato a delineare le formazioni che Gennaro Gattuso e Quique Setién schiereranno per Napoli-Barcellona, attesissimo big match di Champions al San Paolo. Assente Kalidou Koulibaly come noto. Gli azzurri proveranno a rischiare il meno possibile. In porta ci sarà David Ospina e non Alex Meret. Evidentemente, Gennaro Gattuso vorrà provare a costruire dal basso temendo il pressing dei catalani. Giovanni Di Lorenzo agirà da terzino destro, mentre Mario Rui sarò il suo omologo sulla corsia mancina. Diego Demme sarà ancora titolare fisso a centrocampo. In avanti “Ringhio” opterà per un tridente azzurro composto da José Callejon e Lorenzo Insigne ai lati del “falso nueve” Dries Mertens. Allan partirà dalla panchina. Nel Barcellona giocherà invece Ansu Fati, che si era distinto nella fase a gironi contro l’Inter.

Probabili formazioni Sportmediaset

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Piqué, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Arhur; Messi, Griezmann, Ansu Fati.