Napoli-Barcellona, probabili formazioni Gazzetta: Dries Mertens sarà il “falso nueve”

La redazione de La Gazzetta dello Sport ha fornito le probabili formazioni che dovremmo vedere in campo per Napoli-Barcellona, big match degli ottavi di Champions che si giocherà al San Paolo. In porta è confermato David Ospina, con la coppia di centrali composta da Kostas Manolas e Nikola Maksimovic di fronte. Giovanni Di Lorenzo agirà da terzino destro, dunque. A sinistra la scelta cadrà ancora su Mario Rui. Diego Demme sarà ancora titolare fisso a centrocampo insieme a Fabian Ruiz e Piotr Zielinsi. In avanti Gennaro Gattuso schiererà José Callejon e Lorenzo Insigne ai lati del “falso nueve” Dries Mertens. Allan partirà invece dalla panchina, ma probabilmente troverà spazio a gara in corso.

Probabili formazioni Gazzetta

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Arhur; Messi, Griezmann, Ansu Fati.