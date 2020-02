Napoli-Barcellona, anche Fernando Llorente fuori dai convocati

Il Napoli ha reso noto l’elenco dei calciatori convocati da Gennaro Gattuso per il match contro il Barcellona al San Paolo, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’allenatore azzurro ha chiamato 21 calciatori. Amin Younes, Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit, che non sono iscritti alla lista UEFA, rimangono fuori insieme a Kalidou Koulibaly e a Fernando Llorente. Il senegalese ha ricevuto l’ordine di fermarsi dallo staff tecnico e da quello medico, mentre il centravanti spagnolo deve vedersela con l’influenza. In virtù della regola dei 18 tra titolari e panchina, 3 giocatori andranno in panchina.

I convocati sono Orestis Karnezis, Alex Meret e David Ospina tra i portieri. Giovanni Di Lorenzo, Elseid Hysaj, Sebastiano Luperto, Nikola Maksimovic, Kostas Manolas e Mario Rui i difensori. Allan, Diego Demme, Eljif Elmas, Stanislav Lobotka, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski i centrocampisti. José Callejon, Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Dries Mertens, Arkadiusz Milik e Matteo Politano gli attaccanti.