CDS – “I marziani a Napoli. Lionel Messi accolto come Maradona”

L’edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Napoli e l’arrivo del Barcellona all’ombra del Vesuvio. “I marziani a Napoli”, titola l’edizione odierna del giornale, in vista del match di stasera che vedrà gli azzurri contro i catalani per gli ottavi di finale di Champions League. “Gattuso ci crede, Lionel accolto come Maradona”. Molti tifosi partenopei, infatti, hanno intonato cori a favore della “Pulce”, riconosciuto universalmente come l’unico vero erede di Diego. Spazio anche all’emergenza Coronavirus e alle prossime partite del campionato italiano che si giocheranno a porte chiuse, compreso il “derby d’Italia” tra Juventus e Inter, gara caldissima per la lotta allo scudetto. Nei prossimi giorni arriveranno certamente nuovi aggiornamenti. Il timore generale è che non sia ancora esclusa la possibilità del rinvio dell’intera giornata. Intanto, si continuano a cercare date utili per recuperare le gare che non si sono disputate domenica scorsa.