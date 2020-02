GAZZETTA – “Che notte! Messi a casa di Diego”

“Che notte! Messi a casa di Diego” si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Di spalla c’è Lionel Messi e sulla destra Zlatan Ibrahimovic, mentre al centro si parla della Juventus con Andrea Agnelli che dopo la sua intervista a Radio 24 ha lasciato intendere che in futuro i bianconeri potrebbero pensare anche a Pep Guardiola. Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, non sarebbe quindi certo della permanenza a Torino. In alto si parla di Juventus-Inter a porte chiuse. Più di mezza Serie A in quarantena: sei partite senza pubblico.

In vista della sfida di questa sera tra Napoli e Barcellona, comunque, non dovrebbero esserci grosse novità rispetto alle ultime: David Ospina tra i pali, Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui terzini, Piotr Zielinski a centrocampo con Diego Demme e Fabian Ruiz, Dries Mertens centravanti. Solo panchina per Arkadiusz Milik e Allan. Non convocati Kalidou Koulibaly e Fernando Llorente.