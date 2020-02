Napoli-Barcellona 1-0 all’intervallo: grandissimo goal di Dries Mertens dal limite!

La magica sera del 25 febbraio arriva nonostante l’emergenza del Coronavirus e i tanti dubbi sulla tenuta di questo Napoli. Tridente leggero per i partenopei, che sin dal primo minuto non sembrano avere troppo timore degli avversari. Il Napoli resta sempre compatto dietro, senza concedersi a particolari sbavature. Anzi, persino David Ospina appare più sciolto del solito tanto da riuscire a dribblare anche Lionel Messi. È un primo tempo meraviglioso per i tifosi azzurri. La squadra di Gennaro Gattuso tiene botta e riparte spesso in contropiede accendendo il San Paolo, così come fa Giovanni Di Lorenzo con un tunnel ai danni di Antoine Griezmann. L’apoteosi arriva al 30′: il Napoli sfonda sulla destra, c’è l’errore di Samuel Umtiti, Piotr Zielinski porta palla e la serve all’occorrente Dries Mertens. Il belga ha persino il tempo di sistemarsi il pallone prima di spararlo alle spalle di Ter Stegen da fuori area. 1-0 per i padroni di casa, risultato che regge fino all’intervallo.