Napoli-Barcellona 1-1: Antoine Griezmann pareggia i conti, Mario Rui fa espellere Arturo Vidal

Risultato non troppo negativo per il Napoli, che contro il Barcellona, al San Paolo, non va oltre l’1-1. Sono proprio gli azzurri a sbloccare il risultato nel primo tempo della gara d’andata degli ottavi di Champions League. L’unidici di Gennaro Gattuso tiene botta e riparte spesso in contropiede accendendo il San Paolo, come al 30′: il Napoli sfonda sulla destra e Samuel Umtiti si fa beffare da Piotr Zielinski che serve Dries Mertens. Il belga ha tutto il tempo di sistemarsi il pallone prima di spararlo alle spalle di Ter Stegen da fuori area. Nella ripresa è Antoine Griezmann a siglare l’1-1 raccogliendo a tu per tu con David Ospina il suggerimento di Nelson Semedo al 57′. Pochi minuti più tardi José Callejon spreca quella che sarà l’ultima vera occasione per i padroni di casa, tirando addosso a Ter Stegen dopo essere stato imboccato da Arkadiusz Milik, entrato al posto dell’infortunato Dries Mertens. Nella gara di ritorno il Barcellona sarà sprovvisto di Sergio Busquets e dell’ex Juve Arturo Vidal. Il cileno si è fatto espellere ottenendo due gialli dopo aver commesso fallo su Mario Rui e aver accennato un testa a testa col portoghese.